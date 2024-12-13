В МОК сообщили, когда российские спортсмены будут выступать под своим флагом

Россияне участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, когда российские спортсмены выступят на соревнованиях под своим флагом. Об этом он сказал в комментарии AS.

По его словам, Россия сможет вернуться к соревнованиям под своим флагом, "когда выполнит правила". При этом он не стал объяснять, о каких именно правилах идет речь.

Напомним, что на Олимпийских играх в Париже РФ и Беларусь выступали в нейтральном статусе.

Известно, что спортсмены из обеих стран были отстранены от участия в спортивных соревнованиях после полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время, некоторым российским и белорусским спортсменам позволяют участвовать в соревнованиях как нейтральные.

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