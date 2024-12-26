Президент НОК назвал условие, при котором РФ может вернуться на Олимпиаду

Вадим Гутцайт высказался по поводу возвращения россиян в мировой спорт.

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт назвал главное условие, после выполнения которого россияне могут вернуться к выступлениям на Олимпийских играх.

"Во время войны россиянам не место в мировом спорте. Но если, дай Бог, война завершится, то я понимаю, что их тогда начнут возвращать. Вообще четыре года – это значительный срок. А мы надеемся, что война скоро завершится", - сказал Гутцайт в комментарии SportExpress.ua.

Ранее мы писали, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, когда российские спортсмены выступят на соревнованиях под своим флагом.

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