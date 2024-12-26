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В Черновицкой области обнаружили обломки взрывоопасного предмета – фото

11:30, 26 декабря 2024
Обломки обнаруженные на открытой территории.
В Черновицкой области обнаружили обломки взрывоопасного предмета – фото
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В Черновицкой области саперы ГСЧС изъяли обломки взрывоопасного предмета, обнаруженные на открытой территории. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится, на месте работали все профильные службы.

Специалисты группы пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения идентифицировали ВОП, обследовали прилегающую территорию и изъяли обломки.

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ГСЧС

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