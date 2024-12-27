22-летний мужчина попытался открыть пиво аэрозолем и отравил 13 пассажиров автобуса

В Люнебурге 22-летний парень попытался открыть пиво аэрозольным баллончиком для отпугивания животных.

Фото: ukrinform

В Люнебурге, Германия, 22-летний мужчина пытался открыть бутылку пива в автобусе с помощью баллончика с аэрозолем для отпугивания животных, что привело к высвобождению раздражающего газа. Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда молодой человек повредил баллон при попытке открыть бутылку. В результате 13 пассажиров автобуса вдохнули газ, что вызвало у них легкие раздражения.

Полиция с иронией прокомментировала ситуацию, назвав ее «блестящей идеей». Однако для молодого человека это закончилось уголовным делом.

Не известно, удалось ли ему открыть пиво с помощью спрея.

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