22-річний чоловік спробував відкрити пиво аерозолем і отруїв 13 пасажирів автобуса

У Люнебурзі 22-річний хлопець спробував відкрити пиво аерозольним балончиком для відлякування тварин.

Фото: ukrinform

У Люнебурзі, Німеччина, 22-річний чоловік намагався відкрити пляшку пива в автобусі за допомогою балончика з аерозолем для відлякування тварин, що призвело до вивільнення подразливого газу. Про це повідомляє Spiegel.

Інцидент стався в понеділок ввечері, коли молодик пошкодив балон під час спроби відкрити пляшку. Внаслідок цього 13 пасажирів автобуса вдихнули газ, що викликало у них легкі подразнення.

Поліція з іронією прокоментувала ситуацію, назвавши її «блискучою ідеєю». Однак для молодого чоловіка це закінчилося кримінальною справою.

Не відомо, чи вдалося йому відкрити пиво за допомогою спрею.

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