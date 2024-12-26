На Хмельнитчине предотвратили незаконную продажу артефакта времен Великого переселения народов

Правоохранители предотвратили незаконную продажу на интернет-аукционе серебряной накладки.

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители Хмельницкой области обнаружили попытку незаконной продажи серебряной накладки времен Великого переселения народов (425-450 гг.) на одном из интернет-аукционов, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Житель области пытался продать уникальный артефакт, когда руководство местного музея заметило факт и обратилось в прокуратуру.

В ходе проверки правоохранители установили личность продавца и изъяли предмет, назначив его к комплексной экспертизе, в частности искусствоведческой и по составу металлов.

Досудебное расследование продолжается по факту незаконного присвоения найденного имущества, случайно попавшего к лицу, в рамках уголовного производства по статье 193 УК Украины. Следователи работают при оперативном сопровождении отдела противодействия киберпреступности.

Согласно законодательству, найденный клад, представляющий культурную ценность, принадлежит государству, а лицо, которое сообщит о его обнаружении, имеет право на вознаграждение в размере до 20% его стоимости, если передаст его органам власти.

Серебряные накладки подобного стиля обычно принадлежали элитам варварских племен и являются редкими находками на территории Украины и других стран, таких как Скандинавия, Венгрия и Германия.

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