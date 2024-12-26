На Хмельниччині запобігли незаконному продажу на артефакту часів Великого переселення народів

Правоохоронці запобігли незаконному продажу на інтернет-аукціоні срібної накладки.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці Хмельницької області виявили спробу незаконного продажу срібної накладки часів Великого переселення народів (425-450 рр.) на одному з інтернет-аукціонів, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Мешканець області намагався продати унікальний артефакт, коли керівництво місцевого музею помітив факт і звернулося до прокуратури.

У ході перевірки правоохоронці встановили особу продавця та вилучили предмет, призначивши його до комплексної експертизи, зокрема мистецтвознавчої та щодо складу металів.

Досудове розслідування триває за фактом незаконного привласнення знайденого майна, що випадково потрапило до особи, в межах кримінального провадження за статтею 193 КК України. Слідчі працюють за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинності.

Згідно із законодавством, знайдений скарб, що становить культурну цінність, належить державі, а особа, яка повідомить про його виявлення, має право на винагороду в розмірі до 20% його вартості, якщо передасть його органам влади.

Срібні накладки подібного стилю зазвичай належали елітам варварських племен і є рідкісними знахідками на території України та інших країн, таких як Скандинавія, Угорщина та Німеччина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.