Практика судів
  1. В Україні

На Хмельниччині запобігли незаконному продажу на артефакту часів Великого переселення народів

23:30, 26 грудня 2024
Правоохоронці запобігли незаконному продажу на інтернет-аукціоні срібної накладки.
На Хмельниччині запобігли незаконному продажу на артефакту часів Великого переселення народів
Фото: Офіс Генерального прокурора
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці Хмельницької області виявили спробу незаконного продажу срібної накладки часів Великого переселення народів (425-450 рр.) на одному з інтернет-аукціонів, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Мешканець області намагався продати унікальний артефакт, коли керівництво місцевого музею помітив факт і звернулося до прокуратури.

У ході перевірки правоохоронці встановили особу продавця та вилучили предмет, призначивши його до комплексної експертизи, зокрема мистецтвознавчої та щодо складу металів.

Досудове розслідування триває за фактом незаконного привласнення знайденого майна, що випадково потрапило до особи, в межах кримінального провадження за статтею 193 КК України. Слідчі працюють за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинності.

Згідно із законодавством, знайдений скарб, що становить культурну цінність, належить державі, а особа, яка повідомить про його виявлення, має право на винагороду в розмірі до 20% його вартості, якщо передасть його органам влади.

Срібні накладки подібного стилю зазвичай належали елітам варварських племен і є рідкісними знахідками на території України та інших країн, таких як Скандинавія, Угорщина та Німеччина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура офіс генерального прокурора аукціон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС призначила на 17 січня перше тестування особистих морально-психологічних якостей для 59 суддів

ВККС призначено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей 59 суддів у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення.

Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект

Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.

Військовослужбовці зі зброєю покинули позиції – командування знайшло винного, але суд не погодився

На думку командування, у втечі військовослужбовців є провина заступника командира з психологічної підтримки – він не достатньо працював з мобілізованими.

На суддю ВАКС Віктора Маслова відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення права підозрюваного на захист

Суддя ВАКС Віктор Маслов заборонив підозрюваному спілкуватися «з будь-ким» – дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу, а захист ставить питання щодо професійної компетентності судді Антикорсуду.

У Раді зареєстрували законопроект щодо дозволу на виїзд з України на навчання

Як раніше пояснював співавтор законопроекту, йдеться про виїзд на навчання до закордонних вишів чоловіків до 25 років.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео