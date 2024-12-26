У Києві господаря вівчарки, яка покусала дівчину, засудили до 2 років позбавлення волі

Вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини, яка, захищаючи свою тварину, прикрила її собою.

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У столиці суд засудив власника середньоазійської вівчарки (алабай), який залишив собаку без повідця та намордника, внаслідок чого пес покусав 25-річну дівчину. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Як зазначається, 50-річного чоловіка визнано винним у необережному спричиненні потерпілій середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 128 КК України). Вироком Деснянського районного суду Києва чоловіка засуджено до 2 років позбавлення волі та призначено 1 рік іспитового строку.

Прокурор у суді довів, що чоловік, вигулюючи у дворі багатоповерхівки собаку породи середньоазійська вівчарка, яка віднесена до небезпечних порід собак, зобов’язаний був одягти на неї намордник та тримати на повідці. Натомість власник залишив вівчарку без нагляду, а сам пішов у супермаркет.

«Оскільки обвинувачений залишив собаку саму, вона, побачивши іншого пса, кинулась на нього. Потерпіла, захищаючи свою тварину, прикрила її собою. В цей час вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини, спричинивши їй травми середньої тяжкості. Перехожі побачили це та кинулись відтягувати пса від дівчини», - пишуть у прокуратурі.

Повідомляється, що чоловік визнав свою вину в повному обсязі, добровільно відшкодовує моральну та матеріальну шкоду потерпілій.

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