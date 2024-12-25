Продавали до ЄС автомобілі, викрадені з автотермінала під час окупації Київщини — викрили зловмисників

Переобладнували викрадені авто на території Києва та області у гаражних приміщеннях.

Правоохоронці повідомили про підозру 7 членам організованої групи, які перепродували до Європи автомобілі, викрадені під час окупації Київщини. Про це поінформував Офіс Генерального прокурора.

У відомстві зазначають, що у 2022 році під час тимчасової окупації Київської області близько 140 автомобілів, які належали автосалонам столиці, були викрадені. Згодом деякі з цих автівок почали з’являтися в пропозиціях на продаж. Після зміни ідентифікаційних номерів кузова автомобілів їх реалізовували в Україні та за кордоном.

«Схему переобладнання викрадених автомобілів налагодив мешканець Закарпатської області. Він залучив до протиправної діяльності кількох місцевих чоловіків та жінку, а також жителів Черкаської та Київської областей. Кожен з учасників оборудки відповідав за ввірений йому напрям - одні займались виготовленням підроблених документів, пошуком осіб з правом виїзду за кордон, а інші — транспортували авто до прикордонної області, після чого продавали автомобілі-«двійники», - сказано у повідомленні.

Переобладнували викрадені авто на території Києва та області у гаражних приміщеннях. Там спільники перебивали номери кузовів та замінювали агрегати. Після цього автомобілі транспортували до Закарпаття і переганяли через кордон до країн Європейського Союзу, де довірені особи легалізували їх шляхом постановки на облік як нових транспортних засобів.

У ході слідства встановлено, що сприяв формальному митному контролю при перетині кордону викрадених автомобілів інспектор одного з митних постів Закарпатської митниці. Під час його робочих змін підозрювані вивозили до Угорщини автомобілі з фіктивними номерними знаками, документами на них та оформленими міжнародними страховими полісами. Під час перетину кордону митник вносив до офіційних баз фіктивні дані автомобілів.

За такою схемою підозрювані розмитнили й реалізували більше десятка автомобілів.

Наразі за клопотаннями прокурора п’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одну особу оголошено у розшук, а ще один підозрюваний вже знаходиться під вартою в рамках раніше обраного запобіжного заходу.

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