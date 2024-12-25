Продавали в ЕС автомобили, угнанные из автотерминала во время оккупации Киевщины — разоблачили злоумышленников

Переоборудовали угнанные авто на территории Киева и области в гаражных помещениях.

Правоохранители сообщили о подозрении 7 членам организованной группы, которые перепродавали в Европу автомобили, угнанные во время оккупации Киевщины. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В ведомстве отмечают, что в 2022 году во время временной оккупации Киевской области около 140 автомобилей, принадлежавших автосалонам столицы, были угнаны. Впоследствии некоторые из этих автомобилей начали появляться в предложениях на продажу. После смены идентификационных номеров кузова автомобилей их реализовывали в Украине и за границей.

«Схему переоборудования угнанных автомобилей наладил житель Закарпатской области. Он привлек к противоправной деятельности нескольких местных мужчин и женщину, а также жителей Черкасской и Киевской областей. Каждый из участников сделки отвечал за вверенное ему направление – одни занимались изготовлением поддельных документов, поиском лиц с правом выезда за границу, а другие – транспортировали авто в приграничную область, после чего продавали автомобили-двойники», – сказано в сообщении.

Переоборудовали угнанные авто на территории Киева и области в гаражных помещениях. Там подельники перебивали номера кузовов и заменяли агрегаты. После этого автомобили транспортировали на Закарпатье и перегоняли через границу в страны Европейского Союза, где доверенные лица легализовали их путем постановки на учет новых транспортных средств.

В ходе следствия установлено, что способствовал формальному таможенному контролю при пересечении границы угнанных автомобилей инспектор одного из таможенных постов Закарпатской таможни. Во время его рабочих смен подозреваемые вывозили в Венгрию автомобили с фиктивными номерными знаками, документами на них и оформленными международными страховыми полисами. При пересечении границы таможенник вносил в официальные базы фиктивные данные автомобилей.

По такой схеме подозреваемые растаможили и реализовали более десятка автомобилей.

По ходатайствам прокурора пяти подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Один человек объявлен в розыск, а еще один подозреваемый уже находится под стражей в рамках ранее избранной меры пресечения.

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