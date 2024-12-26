В Киеве хозяина овчарки, которая покусала девушку, приговорили к 2 годам лишения свободы

Овчарка вцепилась зубами в лицо девушки, которая, защищая свое животное, прикрыла его собой.

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В столице суд осудил владельца среднеазиатской овчарки (алабай), оставившего собаку без поводка и намордника, в результате чего пес покусал 25-летнюю девушку. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как отмечается, 50-летний мужчина признан виновным в неосторожном причинении потерпевшей средней тяжести телесного повреждения (ст. 128 УК Украины). Приговором Деснянского районного суда Киева мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы и назначено 1 год испытательного срока.

Прокурор в суде доказал, что мужчина, выгуливая во дворе многоэтажки собаку породы среднеазиатской овчарки, отнесенной к опасным породам собак, обязан был одеть на нее намордник и держать на поводке. Вместо этого владелец оставил овчарку без присмотра, а сам пошел в супермаркет.

«Поскольку обвиняемый оставил собаку саму, она, увидев другого пса, бросилась на него. Потерпевшая, защищая свое животное, прикрыла его собой. В это время овчарка вцепилась зубами в лицо девушки, причинив ей травмы средней тяжести. Прохожие увидели это и бросились оттаскивать собаку от девушки», - пишут в прокуратуре.

Сообщается, что мужчина признал свою вину в полном объеме, добровольно возмещает моральный и материальный ущерб потерпевшей.

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