У Києві після падіння уламків шахедів пошкоджені вікна у будинках, відео

У чотирьох районах столиці виявлені уламки шахедів, є пошкодження вікон у будинках.

У Києві внаслідок падіння уламків шахедів зафіксовано пошкодження у кількох районах. Про це повідомляє КМВА.

В Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль, а в Печерському районі уламок шахеда пошкодив вікно в житловому будинку.

Крім цього, у Дніпровському районі уламки пошкодили скління вікон в будинку. Також уламок дрона виявили у дворі житлового будинку в Голосіївському районі.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

У Телеграм-каналах публікують відео збиття шахеда над Києвом.

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