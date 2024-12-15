На Харківщині бійці ДСНС провели операцію з порятунку лебедя – як це було, фото

У птаха було пошкоджене крило і лапа, тому він не міг самостійно злетіти.

На Харківщині врятували пораненого лебедя. Як повідомили у Державній службі з надзвичайний ситуацій України, птах знаходився на кризі місцевого ставка у селі Подворки Солоницівської громади Харківського району.

У нього було пошкоджене крило і лапа, тому він не міг самостійно злетіти.

Відтак, рятувальники на гумовому човні дісталися до лебедя та обережно дістали з водойми.

На березі на птаха вже чекали ветеринари, які забрали його на лікування та реабілітацію.

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