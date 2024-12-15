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На Дніпропетровщині в руках 55-річного чоловіка вибухнула граната

07:00, 15 грудня 2024
Правоохоронці встановили, що, ймовірно, вибухнула граната Ф-1.
На Дніпропетровщині в руках 55-річного чоловіка вибухнула граната
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У Кам'янському за фактом загибелі людини від вибуху гранати поліцейські відкрили кримінальне провадження. Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, попередньо правоохоронці встановили, що внаслідок необережного поводження боєприпас вибухнув в руках 55-річного господаря оселі.

Надзвичайна подія сталася перед вихідними – 13 грудня близько 20:00 у квартирі в багатоповерхівці.

Правоохоронці оглянули місце події та встановили, що, ймовірно, вибухнула граната Ф-1. Також з квартири вилучили ще дві гранати із запалами.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, що передбачено ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Також, в рамках розслідування, буде встановлено походження боєприпасів.

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Національна поліція Дніпро граната

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