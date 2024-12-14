Як будуть вимикати світло 15 грудня – в Укренерго оприлюднили вказівку

З 8:00 до 22:00 застосовуватимуть до двох черг відключень електроенергії.

У неділю, 15 грудня, енергетики застосовуватимуть до двох черг відключень електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень світла будуть діяти з ранку і до вечора.

За вказівкою НЕК «Укренерго», час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

8:00 – 14:00 – одна черга відключень

14:00 – 17:00 – дві черги відключень

17:00 – 22:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

8:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності

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