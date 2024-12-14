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Как будут выключать свет 15 декабря – в Укрэнерго обнародовали указание

21:47, 14 декабря 2024
С 8:00 до 22:00 будут применяться до двух очередей отключения электроэнергии.
Как будут выключать свет 15 декабря – в Укрэнерго обнародовали указание
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В воскресенье, 15 декабря, энергетики будут применять до двух очередей отключений электроэнергии. Графики стабилизационных отключений света будут действовать с утра и до вечера.

По указанию НЭК «Укрэнерго» время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

08:00 – 14:00 – одна очередь отключений

14:00 – 17:00 – две очереди отключений

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса:

08:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности

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свет Укрэнерго графики отключений света

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