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Украина имеет предварительные данные, что россияне начали применять в штурмах солдат КНДР – Президент

21:29, 14 декабря 2024
Есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи, отметил Владимир Зеленский.
Украина имеет предварительные данные, что россияне начали применять в штурмах солдат КНДР – Президент
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Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах заметное количество солдат из Северной Кореи.

«Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи – заметное количество. Россияне включают их в сводные подразделения и используются в операциях в районах Курской области. Пока только там. Но мы располагаем информацией о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже тоже заметны», – отметил Глава государства.

По словам Владимира Зеленского, фактически «Москва втянула в эту войну еще одно государство, причем втянула максимально».

«И очевидно, Москва игнорирует призывы всех стран, от Китая и Бразилии до многих других о необходимости делать все для деэскалации», - указал он.

Президент подчеркнул, что на следующей неделе планируется обсуждение в Европе по совместной работе.

«Санкции против России, поддержка нашей обороны, инвестиции в общую оборону Европы и сильная дипломатия ради мира – это то, что должно увеличиваться каждую неделю, чтобы в следующем году все вместе с партнерами смогли достичь нашей главной цели», - заявил Зеленский.

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война Владимир Зеленский

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