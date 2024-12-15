Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Восемь в багажнике, не считая лука – ГПСУ обнаружила в бусе интересный тайник, видео

08:18, 15 декабря 2024
И хотя водитель утверждал, что кроме овощей ничего не перевозит, при осмотре микроавтобуса за стенкой обнаружили восемь мужчин.
Восемь в багажнике, не считая лука – ГПСУ обнаружила в бусе интересный тайник, видео
Источник фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В автомобиле «Мерседес Спринтер» 63-летнего жителя Закарпатья пограничники обнаружили восьмерых мужчин из разных регионов страны.

Как сообщили в ГПСУ, автомобиль остановили на одном из контрольных постов. И хотя водитель утверждал, что кроме овощей ничего не перевозит, при осмотре микроавтобуса пограничный наряд заметил, что транспортное средство оборудовано дополнительной стенкой.

Впоследствии выяснилось, что за стенкой поместились восемь мужчин. Все они планировали в дальнейшем вне пунктов пропуска «посетить» Венгрию, отмечают в ГПСУ.

Водителя и его пассажиров задержали и доставили в приграничное подразделение.

В ГПСУ указывают, что в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

В настоящее время оперативники отряда выясняют все детали организации такого «путешествия».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пограничники Государственная пограничная служба граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд сможет оштрафовать главу госоргана за неисполнение судебного решения на 121 тысячу грн

В Кодекс административного судопроизводства внесли изменения, позволяющие взыскивать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения.

В Украине предлагается создать Министерство конкурсных процедур и Общественный совет конкурсных процедур

Конкурсные процедуры в сфере государственной службы и в судебной власти предложено унифицировать.

ТЦК должен подтвердить доказательствами непредъявления военно-учетного документа в Резерв+ – апелляционный суд отменил штраф в 25,5 тысячи от ТЦК

Апелляционный административный суд удовлетворил иск мужчины об отмене штрафа 25,5 тысячи грн от ТЦК, ведь ТЦК не опроверг надлежащими доказательствами тот факт, что мужчина предъявил военно-учетный документ в Резерв+.

Верховный Суд подтвердил противоправность отказа пограничников в пересечении границы студентом, перечислив черты, которым должны отвечать решения инспекторов АГПСУ

Верховный Суд согласился с позицией судов, которые признали противоправным и отменили решение инспектора пограничной службы об отказе студенту иностранного вуза в пересечении границы.

Верховный Суд высказался по поводу законности увольнения преподавателя в связи с призывом на военную службу

Истец просил суд восстановить его в должности преподавателя и взыскать с академии средний заработок за время вынужденного прогула, который на день предъявления иска составлял 52 407 грн, а также 5000 грн морального ущерба – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва