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Україна має попередні дані, що росіяни почали застосовувати у штурмах солдатів КНДР – Президент

21:29, 14 грудня 2024
Є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї, зазначив Володимир Зеленський.
Україна має попередні дані, що росіяни почали застосовувати у штурмах солдатів КНДР – Президент
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах помітну кількість солдатів з Північної Кореї.

«Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї – помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні», - зазначив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, фактично «Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально».

«І очевидно, Москва ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації», - вказав він.

Президент наголосив, що наступного тижня планується обговорення у Європі щодо спільної роботи.

«Санкції проти Росії, підтримка нашої оборони, інвестиції в спільну оборону Європи і сильна дипломатія заради миру – це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети», - заявив Зеленський.

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війна Володимир Зеленський

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