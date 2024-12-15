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На Днепропетровщине в руках 55-летнего мужчины взорвалась граната

07:00, 15 декабря 2024
Стражи порядка установили, что, вероятно, взорвалась граната Ф-1.
На Днепропетровщине в руках 55-летнего мужчины взорвалась граната
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В Каменском по факту гибели человека от взрыва гранаты полицейские открыли уголовное производство. Как сообщили в полиции Днепропетровской области, предварительно правоохранители установили, что в результате неосторожного обращения боеприпас взорвался в руках 55-летнего хозяина дома.

Чрезвычайное происшествие произошло перед выходными – 13 декабря около 20:00 в квартире в многоэтажке.

Правоохранители осмотрели место происшествия и установили, что, вероятно, взорвалась граната Ф-1. Также из квартиры изъяли еще две гранаты с запалами.

Следователями начато уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, что предусмотрено ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Также в рамках расследования будет установлено происхождение боеприпасов.

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Национальная полиция Днепр граната

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