На Днепропетровщине в руках 55-летнего мужчины взорвалась граната

Стражи порядка установили, что, вероятно, взорвалась граната Ф-1.

В Каменском по факту гибели человека от взрыва гранаты полицейские открыли уголовное производство. Как сообщили в полиции Днепропетровской области, предварительно правоохранители установили, что в результате неосторожного обращения боеприпас взорвался в руках 55-летнего хозяина дома.

Чрезвычайное происшествие произошло перед выходными – 13 декабря около 20:00 в квартире в многоэтажке.

Правоохранители осмотрели место происшествия и установили, что, вероятно, взорвалась граната Ф-1. Также из квартиры изъяли еще две гранаты с запалами.

Следователями начато уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, что предусмотрено ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Также в рамках расследования будет установлено происхождение боеприпасов.

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