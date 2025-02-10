У Києві сталася потужна пожежа на СТО, фото та відео

У Деснянському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу на СТО.

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У неділю, 9 лютого, у Києві сталася пожежа на вулиці Деснянській. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Зазначається, що сталося загоряння в окремо розташованій одноповерховій будівлі станції технічного обслуговування. На момент прибуття рятувальників вогонь встиг розповсюдитись на дах будівлі.

«О 13:10 загоряння ліквідували. Площа пожежі склала 80 кв. м. Під час ліквідації на свіже повітря було винесено 6 вуглекислотних та газових балонів», - сказано у повідомленні.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Причину займання встановлюватимуть правоохоронні органи.

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