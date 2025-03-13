Антикорупціонерів викрили на корупції – три правоохоронці вимагали $30000 за сфальсифіковану справу

На Львівщині судитимуть трьох правоохоронців, які вимагали 30 тисяч доларів за закриття сфабрикованого провадження.

Фото: ДБР

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно трьох правоохоронців, які вимагали хабар у розмірі $30 000 за закриття сфабрикованого кримінального провадження. Одним із фігурантів є колишній співробітник антикорупційного управління ДПС у Львівській області, а також два інших правоохоронці. Про це повідомили в ДБР.

За інформацією слідства, правоохоронці заради власної вигоди сфабрикували корупційну справу щодо завідувачки інсультного відділення обласного госпіталю ветеранів. Вони створили ситуацію, в якій лікарка начебто вимагала гроші від пацієнтів за лікування. Для «викриття» лікарки вони залучили військовослужбовця, який мав проводити фіктивне лікування та отримувати медичні документи.

Після того, як лікарка відмовилася назвати суму хабаря, військовослужбовець залишив гроші в її кабінеті. Невдовзі один із обвинувачених – податківець – запропонував за $30 000 закрити кримінальне провадження проти лікарки. Спільники мали поділити гроші між собою.

Трьох обвинувачених звинувачують у провокації підкупу за попередньою змовою, а податківця ще й у шахрайстві. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Усі фігуранти перебувають під запобіжними заходами: для двох правоохоронців визначена застава в 180 тис. грн, а податківцю призначено тримання під вартою з можливістю сплатити 1,1 млн грн застави. Останній не сплатив заставу і наразі залишається в СІЗО. Один із фігурантів звільнений із посади, а інший переведений на нижчу посаду.

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