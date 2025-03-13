Антикоррупционеров уличили в коррупции – три правоохранителя требовали $30000 за сфальсифицированное дело

На Львовщине будут судить трех правоохранителей, которые требовали 30 тысяч долларов за закрытие сфабрикованного производства.

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении трех правоохранителей, которые требовали взятку в размере $30 000 за закрытие сфабрикованного уголовного производства. Одним из фигурантов является бывший сотрудник антикоррупционного управления ГНС во Львовской области, а также два других правоохранителя. Об этом сообщили в ГБР.

По информации следствия, правоохранители ради собственной выгоды сфабриковали коррупционное дело в отношении заведующей инсультного отделения областного госпиталя ветеранов. Они создали ситуацию, в которой врач якобы требовала деньги от пациентов за лечение. Для «разоблачения» врача они привлекли военнослужащего, который должен был проводить фиктивное лечение и получать медицинские документы.

После того, как врач отказалась назвать сумму взятки, военнослужащий оставил деньги в ее кабинете. Вскоре один из обвиняемых - налоговик - предложил за $30 000 закрыть уголовное производство против врача. Сообщники должны были поделить деньги между собой.

Трех обвиняемых обвиняют в провокации подкупа по предварительному сговору, а налоговика еще и в мошенничестве. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Трех обвиняемых обвиняют в провокации подкупа по предварительному сговору, а налоговика еще и в мошенничестве. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Все фигуранты находятся под мерами пресечения: для двух правоохранителей определен залог в 180 тыс. грн, а налоговику назначено содержание под стражей с возможностью уплатить 1,1 млн грн залога. Последний не оплатил залог и сейчас остается в СИЗО. Один из фигурантов уволен с должности, а другой переведен на более низкую должность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.