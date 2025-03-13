Четверо чоловіків на надувному човні намагалися дістатися до Румунії через Чорне море, фото

Організував «морське турне» для військовозобов’язаних 47-річний житель Одеси, який просив за це 3400 доларів з кожного.

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На Одещині прикордонники затримали чоловіків, які на надувному човні намагалися Чорним морем дістатися до Румунії. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Організував нелегальну «подорож» для чотирьох військовозобов’язаних 47-річний житель Одеси.

Як з’ясувалося, четверо чоловіків знайшли свого «туроператора» через знайомих.

«Щоб завоювати довіру клієнтів, зловмисник видавав себе за одного зі співробітників правоохоронних органів та запевнив їх, що має надійні канали для незаконного виїзду за кордон морем», — зазначили в ДПСУ.

За «морське турне» фігурант просив 3400 доларів з кожного чоловіка.

Ділок гарантував не лише переправлення, а й повний пакет послуг: забезпечення укомплектованим гумовим моторним човном із запасом пального, електронними картами, GPS-трекерами, ретельно розробленим маршрутом, а також підробленими військово-обліковими документами.

Однак чотирьох «туристів» засікли за кілька миль від берега, а спроба нелегального перетинання кордону завершилася затриманням.

Під час санкціонованих обшуків у домоволодіннях та автівках організатора вилучено грошові кошти та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Організатору «турне» оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб покинути територію України, притягнули до адміністративної відповідальності.

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