Біля Верховної Ради у Києві проходить акція на підтримку військовополонених, фото

Біля будівлі парламенту у столиці на акцію зібралися рідні військовополонених.

Фото: hromadske.ua

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У середу, 12 лютого, біля Верховної Ради у Києві проходить акція на підтримку військових, які перебувають у російському полоні.

З різних регіонів України приїхали десятки людей. Серед них — близькі та родичі полонених Захисників.

Для багатьох учасників ця акція була не першою. З полону досі чекають військових, які обороняли Маріуполь.

«Ми вас чуємо та щодня працюємо із Координаційними штабами над поверненням усіх наших людей додому! Робота не зупиняється ні на секунду», - заявила народна депутатка від «Слуги Народу» Марія Мезенцева на одній із своїх сторінок у соцмережах.

Джерело фото: hromadske.ua

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