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У Києві на Оболоні внаслідок ворожої атаки пошкоджено газифіковані будівлі

14:35, 12 лютого 2025
Через ворожу атаку  тимчасово припинили розподіл газу до дитячого садка, котельні бізнес-центру й фінансової установи.
У Києві на Оболоні внаслідок ворожої атаки пошкоджено газифіковані будівлі
Фото: kmr.gov.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 12 лютого росіяни атакували Київ балістичними ракетами. 

У «Київгазі» повідомили, що в Оболонському районі столиці через ракетний обстріл були пошкоджені фасади та покрівлі газифікованих будівель.

Також там зазначили, що у зв’язку з цим тимчасово припинено розподіл газу до:

- дошкільного закладу освіти;

- дахової котельні бізнес-центру;

- приміщення фінансової установи, де зазнали пошкодження три котельні (одну з них зруйнована, дві – пошкоджено). 

«Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт «Київгазу» спільно з екстреними службами міста продовжують працювати в місцях падіння уламків. Проводиться ретельна перевірка стану комунікацій, куди потрапили уламки ракет, на предмет загазованості», - сказано у повідомлені.

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Київ

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