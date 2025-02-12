У Києві на Оболоні внаслідок ворожої атаки пошкоджено газифіковані будівлі

Через ворожу атаку тимчасово припинили розподіл газу до дитячого садка, котельні бізнес-центру й фінансової установи.

Фото: kmr.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 12 лютого росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

У «Київгазі» повідомили, що в Оболонському районі столиці через ракетний обстріл були пошкоджені фасади та покрівлі газифікованих будівель.

Також там зазначили, що у зв’язку з цим тимчасово припинено розподіл газу до:

- дошкільного закладу освіти;

- дахової котельні бізнес-центру;

- приміщення фінансової установи, де зазнали пошкодження три котельні (одну з них зруйнована, дві – пошкоджено).

«Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт «Київгазу» спільно з екстреними службами міста продовжують працювати в місцях падіння уламків. Проводиться ретельна перевірка стану комунікацій, куди потрапили уламки ракет, на предмет загазованості», - сказано у повідомлені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.