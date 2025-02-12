В Киеве на Оболони в результате вражеской атаки повреждены газифицированные здания

Из-за вражеской атаки временно прекратили распределение газа в детский сад, котельную бизнес-центра и финансовое учреждение.

Фото: kmr.gov.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 12 февраля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами.

В «Киевгазе» сообщили, что в Оболонском районе столицы из-за ракетного обстрела были повреждены фасады и кровли газифицированных зданий.

Также там отметили, что в этой связи временно прекращено распределение газа до:

- дошкольного учебного заведения;

- крышной котельной бизнес-центра;

- помещение финансового учреждения, где были повреждены три котельные (одна из них разрушена, две – повреждены).

«Специалисты Управления аварийно-восстановительных работ «Киевгаза» совместно с экстренными службами города продолжают работать в местах падения обломков. Проводится тщательная проверка состояния коммуникаций, куда попали обломки ракет, на предмет загазованности», - говорится в сообщении.

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