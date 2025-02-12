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Прокурор, який був свідком у справі про розкрадання золота і відмовився давати показання, постане перед судом

15:36, 12 лютого 2025
Особа підозрюється у неправомірній відмові від давання показань у кримінальному провадженні.
Прокурор, який був свідком у справі про розкрадання золота і відмовився давати показання, постане перед судом
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НАБУ та САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Генеральної прокуратури України, який наразі працює адвокатом. Його підозрюють у неправомірній відмові від давання показань у кримінальному провадженні, що розслідували детективи НАБУ.

У відомстві зазначається, що при розслідуванні справи про заволодіння прокурорами ГПУ вилученим золотом, що було конфісковане під час досудового розслідування. Одному з прокурорів, який входив до складу групи у цій справі, повідомлено про підозру у привласненні майна, а обвинувальний акт скеровано до суду.

«Одним зі свідків злочину був прокурор, який здійснював процесуальне керівництво у цьому провадженні. Проте, він відмовився давати свідчення як під час досудового розслідування, так і в суді, хоча не мав на це законних підстав», - заявили у НАБУ.

11 лютого йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 385 КК України (відмова свідка від давання показань). В цей же день справу скеровано до суду.

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НАБУ САП прокурор

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