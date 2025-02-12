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Прокурор, который был свидетелем по делу о хищении золота и отказался давать показания, предстанет перед судом

15:36, 12 февраля 2025
Лицо подозревается в неправомерном отказе от дачи показаний в уголовном производстве.
Прокурор, который был свидетелем по делу о хищении золота и отказался давать показания, предстанет перед судом
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НАБУ и САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины, работающего в настоящее время адвокатом. Его подозревают в неправомерном отказе от дачи показаний в уголовном производстве, которые расследовали детективы НАБУ.

В ведомстве отмечается, что при расследовании дела о завладении прокурорами ГПУ изъятым золотом, конфискованном в ходе досудебного расследования. Одному из прокуроров, который входил в состав группы по этому делу, сообщено о подозрении в присвоении имущества, а обвинительный акт направлен в суд.

«Одним из свидетелей преступления был прокурор, который осуществлял процессуальное руководство в этом производстве. Однако он отказался давать показания как во время досудебного расследования, так и в суде, хотя не имел на это законных оснований», - заявили в НАБУ.

11 февраля ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 385 УК Украины (отказ свидетеля от дачи показаний). В этот же день дело направлено в суд.

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НАБУ САП прокурор

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