Практика судів
  1. В Україні

У Харкові чоловік з ножем та газовим балончиком напав на співробітника ТЦК

13:48, 12 лютого 2025
Нападника, який поранив військовослужбовця ТЦК ножем, затримали.
У Харкові чоловік з ножем та газовим балончиком напав на співробітника ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові стався напад на співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Збройних Сил України. Невідомий зловмисник використав газовий балончик та завдав ножового поранення військовослужбовцю. Нападника затримали на місці події. Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

Інцидент стався на території РТЦК та СП, і, за словами представників Харківського ОТЦК та СП, він відбувся на фоні інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію військовослужбовців.

До місця події прибули додаткові екіпажі поліції та швидка допомога. Військовослужбовцю була надана необхідна медична допомога, загрози його життю немає.

Командування та особовий склад ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству. Оперативно-слідчі дії тривають.

Правоохоронці заявили, що напад на військовослужбовця є тяжким злочином і підлягає негайному розслідуванню. За результатами розслідування, зловмисник буде притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством, зокрема за статтею 114-1 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

напад Харків ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законодавці визначили, що повторний медогляд мають пройти лише обмежено придатні, яким виповнилося 25 років

ГНЕУ ВР вказало на низку питань, які можуть виникнути при застосуванні законодавчих змін щодо проходження повторного медогляду обмежено придатними.

Народні депутати проголосували за встановлення Національного дня молитви

Ініціаторами виступили народні депутати з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення списання військового майна

Також пропонується удосконалити норми, які передбачають наявність в СБУ військового майна та управління ним.

«Проблема в краватці чи в танцюристі» — у Верховній Раді повідомили, що питань до ефективності антикорупційних органів стає все більше

Анастасія Радіна розповіла, що для антикорупційних структур в Україні створили найкращі умови, але до якості їх роботи все ж є питання.

Верховна Рада віднесла до державної таємниці інформацію, пов’язану з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури

Верховна Рада розширила перелік інформації, яка відноситься до державної таємниці, включивши туди дані про резерви для ліквідації наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури та про здійснення закупівель за закритими закупівлями.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    суддя Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики