У Харкові чоловік з ножем та газовим балончиком напав на співробітника ТЦК

Нападника, який поранив військовослужбовця ТЦК ножем, затримали.

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У Харкові стався напад на співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Збройних Сил України. Невідомий зловмисник використав газовий балончик та завдав ножового поранення військовослужбовцю. Нападника затримали на місці події. Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

Інцидент стався на території РТЦК та СП, і, за словами представників Харківського ОТЦК та СП, він відбувся на фоні інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію військовослужбовців.

До місця події прибули додаткові екіпажі поліції та швидка допомога. Військовослужбовцю була надана необхідна медична допомога, загрози його життю немає.

Командування та особовий склад ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству. Оперативно-слідчі дії тривають.

Правоохоронці заявили, що напад на військовослужбовця є тяжким злочином і підлягає негайному розслідуванню. За результатами розслідування, зловмисник буде притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством, зокрема за статтею 114-1 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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