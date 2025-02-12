В Харькове мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на сотрудника ТЦК

Нападавшего, который ранил военнослужащего ТЦК ножом, задержали.

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В Харькове произошло нападение на сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Вооруженных Сил Украины. Неизвестный злоумышленник использовал газовый баллончик и нанес ножевое ранение военнослужащему. Нападавшего задержали на месте происшествия. Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП.

Инцидент произошел на территории РТЦК и СП, и, по словам представителей Харьковского ОТЦК и СП, он произошел на фоне информационной кампании, направленной на дискредитацию военнослужащих.

К месту происшествия прибыли дополнительные экипажи полиции и скорая помощь. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

Командование и личный состав ТЦК и СП оказывают максимальное содействие следствию. Оперативно-следственные действия продолжаются.

Правоохранители заявили, что нападение на военнослужащего является тяжким преступлением и подлежит немедленному расследованию. По результатам расследования, злоумышленник будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству, в частности по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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