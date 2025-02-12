На картине Пабло Пикассо обнаружили скрытый портрет женщины, фото

Картина «Портрет Матеу Фернандеса де Сото» - известная работа художника, на которой он изобразил своего товарища.

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Под картиной испанского художника Пабло Пикассо «Портрет Матеу Фернандеса де Сото» (1901) исследователи обнаружили скрытое изображение неизвестной женщины. Об этом сообщает ArtNews.

Очертания женщины на картине были обнаружены сотрудниками Института Курто (Лондон) с помощью инфракрасной камеры и рентгеновского сканирования.

Исследователи изучали портрет испанского скульптора Матеу Фернандеса де Сото, близкого друга Пикассо. Эта картина является одной из известных работ художника, ведь после самоубийства Фернандеса де Сото Пикассо пережил глубокую депрессию.

Хотя исследователи знали, что под слоем портрета де Сото скрывается еще какое-то изображение, они не догадывались, что изобразил художник.

Неизвестно, кто эта женщина модель, любовница или подруга. Однако она похожа на несколько других женщин, которых Пикассо рисовал в Париже в 1901 году. Дама носит характерную прическу шиньона, которая в то время была модной во Франции.

Она похожа на героинь нескольких портретов, созданных Пикассо в том же году – «Любительница абсента» и «Женщина со скрещенными руками».

Вероятно, зарисовав портрет женщины, Пикассо изменил не только тему произведения, но и свой стиль. Тогда начался его «голубой период»: художник писал монохромные полотна всех оттенков синего от насыщенного ультрамарина до пастельной мяты, изредка добавляя коричневые акценты. Это началось после того, как его близкий друг Карлос Касагемас совершил самоубийство.

Рентгеновское изображение показывает, что Пикассо перерабатывал это полотно, возможно три или четыре раза. Вероятно, потому что он не мог позволить себе покупать новые материалы — Париж встретил 19-летнего художника нищетой. Но искусствоведы считают, что он также наслаждался превращением одной картины в другую.

В Институте Курто выразили надежду, что новые исследования картины могут раскрыть больше информации об изображенной женщине. Впрочем, уверенности, что ее личность будет установлена, нет.

«Портрет Матеу Фернандеса де Сото» будет экспонироваться в галерее Courtauld в Лондоне с 14 февраля по 26 мая.

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