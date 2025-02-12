В 5 областях из-за превышения эпидпорога могут ввести «локальный карантин»

Речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой области.

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В 5 областях из-за роста заболеваемости на ОРВИ зафиксировано превышение эпидпорога. Речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой области.

В Министерстве здравоохранения сообщают, что в этих областях или в отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять усиленные противоэпидемические меры, так называемый «локальный карантин». В частности, речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах в школах, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и другие противоэпидемические мероприятия.

Всего за последнюю неделю в стране заболело 171 068 человек, из них 104 843 – дети. Это на 13% больше чем неделей ранее, однако такое количество заболевших присуще середине эпидсезона и не превышает эпидпорога, рассчитанного для Украины на 2024/2025 годы.

В настоящее время подъем заболеваемости на ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны, говорят в Минздраве.

«Учитывая данные еженедельного мониторинга, прогнозируемо к апрелю вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией», - добавили там.

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