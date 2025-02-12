ВККС рекомендует откомандировать двух судей в суд из Харькова

В среду, 12 февраля, в заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.
В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год в Дзержинский районный суд города Харькова:
- судьи Люботинского городского суда Харьковской области Зинченко Алексея Владимировича;
- судьи Лугинского районного суда Житомирской области Гребенюка Вячеслава Валерьевича.
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