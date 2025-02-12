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ВККС рекомендує відрядити двох суддів до суду з Харкова

13:34, 12 лютого 2025
Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження двох суддів строком на один рік.
ВККС рекомендує відрядити двох суддів до суду з Харкова
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У середу, 12 лютого, в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила пресслужба ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік до Дзержинського районного суду міста Харкова:

- судді Люботинського міського суду Харківської області Зінченка Олексія Володимировича;

- судді Лугинського районного суду Житомирської області Гребенюка Вячеслава Валерійовича.

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суддя ВККС Харків ВРП

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