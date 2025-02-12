NASA зафіксувало нові радіаційні пояси навколо Землі після сонячної бурі

Супутник NASA виявив нові радіаційні пояси навколо Землі, що можуть загрожувати космічним польотам.

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Супутник NASA CIRBE зафіксував нові тимчасові радіаційні пояси, що утворилися навколо Землі після потужної сонячної бурі у травні 2024 року. Це відкриття було опубліковане в журналі Journal of Geophysical Research: Space and Physics 6 лютого 2025 року. Про це повідомляє NASA.

Вчені виявили, що нові пояси розташовуються між двома основними радіаційними поясами Землі, відомими як пояси Ван Аллена, і складаються з високої концентрації електронів і протонів. Ці пояси утримуються магнітним полем нашої планети та мають форму концентричних кілець, що обвивають Землю на висоті понад 600 км.

Особливістю нових поясів стало виявлення високоенергетичних протонів в одному з поясів, що раніше вважалося характеристикою лише внутрішнього поясу Ван Аллена. Відкриття показало нові процеси в магнітосфері Землі, адже ці тимчасові пояси демонструють незвичайну поведінку частинок.

Нові пояси виявилися значно стійкішими, ніж очікувалося: один з поясів, що складається переважно з електронів, протримався понад три місяці, а протонний пояс, ймовірно, існує й досі. Другий пояс, що простягається на висоті 13,5–60 тисяч км, складається головно з електронів.

Такі відкриття важливі для безпеки космічних місій, оскільки нові радіаційні пояси можуть бути небезпечними для астронавтів і супутників, які проходять через ці зони. Враховуючи, що сонячна активність може зростати, постійний моніторинг змін у магнітосфері Землі набуває особливої важливості для забезпечення безпеки космічних польотів.

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