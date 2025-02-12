NASA зафиксировало новые радиационные пояса вокруг Земли после солнечной бури

Спутник NASA обнаружил новые радиационные пояса вокруг Земли, которые могут угрожать космическим полетам.

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Спутник NASA CIRBE зафиксировал новые временные радиационные пояса, образовавшиеся вокруг Земли после мощной солнечной бури в мае 2024 года. Это открытие было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Space and Physics 6 февраля 2025 года. Об этом сообщает NASA.

Ученые обнаружили, что новые пояса располагаются между двумя основными радиационными поясами Земли, известными как пояса Ван Аллена, и состоят из высокой концентрации электронов и протонов. Эти пояса удерживаются магнитным полем нашей планеты и имеют форму концентрических колец, обвивающих Землю на высоте более 600 км.

Особенностью новых поясов стало обнаружение высокоэнергетических протонов в одном из поясов, что ранее считалось характеристикой только внутреннего пояса Ван Аллена. Открытие показало новые процессы в магнитосфере Земли, ведь эти временные пояса демонстрируют необычное поведение частиц.

Новые пояса оказались значительно более устойчивыми, чем ожидалось: один из поясов, состоящий преимущественно из электронов, продержался более трех месяцев, а протонный пояс, вероятно, существует до сих пор. Второй пояс, простирающийся на высоте 13,5-60 тысяч км, состоит главным образом из электронов.

Такие открытия важны для безопасности космических миссий, поскольку новые радиационные пояса могут быть опасными для астронавтов и спутников, которые проходят через эти зоны. Учитывая, что солнечная активность может расти, постоянный мониторинг изменений в магнитосфере Земли приобретает особую важность для обеспечения безопасности космических полетов.

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