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НАТО нуждается в «капитальном ремонте» – Илон Маск

13:06, 12 февраля 2025
Илон Маск призвал к реорганизации НАТО после заявления сенатора Майка Ли.
НАТО нуждается в «капитальном ремонте» – Илон Маск
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Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск призвал к полной реорганизации НАТО, отвечая на комментарий сенатора Майка Ли. Ли, в частности, отметил, что «Холодная война закончилась анахронизмом НАТО», что вызвало ответ от Маска: «НАТО нуждается в капитальном ремонте».

Эти комментарии стали реакцией на сообщение сенатора, который опубликовал скриншот другого пользователя. На нем говорилось, что Департамент правительственной эффективности Белого дома (DOGE) заморозил средства одной из организаций.

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НАТО Илон Маск

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