НАТО потребує «капітального ремонту» – Ілон Маск

Ілон Маск закликав до реорганізації НАТО після заяви сенатора Майка Лі.

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Очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск закликав до повної реорганізації НАТО, відповідаючи на коментар сенатора Майка Лі. Лі, зокрема, зазначив, що «Холодна війна закінчилась анахронізмом НАТО», що викликало відповідь від Маска: «НАТО потребує капітального ремонту».

Ці коментарі стали реакцією на допис сенатора, який опублікував скриншот іншого користувача. На ньому йшлося, що Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE) заморозив кошти однієї з організацій.

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