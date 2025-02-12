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У 5 областях через перевищення епідпорогу можуть ввести «локальний карантин»

13:30, 12 лютого 2025
Мова йде про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області.
У 5 областях через перевищення епідпорогу можуть ввести «локальний карантин»
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У 5 областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу. Мова йде про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що в цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий «локальний карантин». Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

Загалом, за останній тиждень в країні занедужало 171 068 людей, із них 104 843 – діти. Це на 13% більше ніж тижнем раніше, однак така кількість захворілих притаманна для середини епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки.

Наразі підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни, кажуть у МОЗ.

«Враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією», - додали там.

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МОЗ

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