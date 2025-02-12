На картині Пабло Пікассо виявили прихований портрет жінки, фото

Картина «Портрет Матеу Фернандеса де Сото» — відома робота художника, на якій він зобразив свого товариша.

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Під картиною іспанського художника Пабло Пікассо «Портрет Матеу Фернандеса де Сото» (1901) дослідники виявили приховане зображення невідомої жінки. Про це повідомляє ArtNews.

Обриси жінки на картині виявили співробітники Інституту Курто (Лондон) за допомогою інфрачервоної камери та рентгенівського сканування.

Дослідники вивчали портрет іспанського скульптора Матеу Фернандеса де Сото, близького друга Пікассо. Ця картина є однією з відомих робіт художника, адже після самогубства Фернандеса де Сото Пікассо пережив глибоку депресію.

Хоч дослідники знали, що під шаром портрету де Сото ховається ще якесь зображення, вони не здогадувалися, що саме зобразив митець.

Невідомо, хто ця жінка — модель, коханка чи подруга. Однак вона схожа на кілька інших жінок, яких Пікассо малював у Парижі в 1901 році. Пані носить характерну зачіску шиньйон, яка в той час була модною у Франції.

Вона схожа на героїнь кількох портретів, які Пікассо створив того ж року – «Любителька абсенту» та «Жінка зі схрещеними руками».

Імовірно, замалювавши портрет жінки, Пікассо не тільки змінив тему твору, але й свій стиль. Тоді почався його «блакитний період»: митець писав монохромні полотна всіх відтінків синього — від насиченого ультрамарину до пастельної мʼяти, зрідка додаючи коричневі акценти. Це почалося після того, як його близький друг Карлос Касагемас вчинив самогубство.

Рентгенівське зображення показує, що Пікассо переробляв це полотно, можливо, три чи чотири рази. Імовірно, тому що він не міг дозволити собі купувати нові матеріали — Париж зустрів 19-річного митця злиднями. Але мистецтвознавці вважають, що він також насолоджувався перетворенням однієї картини на іншу.

В Інституті Курто висловили сподівання, що нові дослідження картини можуть розкрити більше інформації про зображену жінку. Втім, впевненості, що її особистість буде встановлена, немає.

«Портрет Матеу Фернандеса де Сото» експонуватиметься в галереї Courtauld у Лондоні з 14 лютого до 26 травня.

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