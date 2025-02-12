Оксана Жолнович розповіла, як нараховується субсидія на оренду житла для ВПО

Субсидією на оренду житла можуть скористатися українці, які стали ВПО і після 2014, і після 2022 року.

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Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оренду житла. Про це нагадала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович та розповіла, як нараховуватиметься така допомога.

Субсидією на оренду житла можуть скористатися українці, які стали ВПО і після 2014, і після 2022 року.

«Субсидія на оренду – це абсолютно новий інструмент, який побудовано за принципом, аналогічним тим, який працює в різних країнах світу. У межах субсидії на оренду ми будемо підтримувати родини ВПО, які орендують житло, але вартість оренди становить надмірний тягар для їх сімейного бюджету», – зазначила вона.

Міністерка додала, що орендодавцям будуть компенсувати ставки податку по зобовʼязаннях, які у них виникають (в межах соціального нормативу).

«Адже саме питання податкових зобовʼязань - це те питання, чому значна частина орендодавців сьогодні не бажає укладати офіційні договори. Ми вирішуємо цю проблему для орендодавців», – йдеться у повідомленні.

Очільниця Мінсоцполітики підкреслила, що субсидія на оренду – це повністю цифровий інструмент. Подати всі документи на призначення субсидії можна онлайн, не виходячи з дому, а оформити договір оренди можна навіть перебуваючи за кордоном.

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