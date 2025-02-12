Оксана Жолнович рассказала, как начисляется субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Субсидией на аренду жилья могут воспользоваться украинцы, ставшие ВПЛ и после 2014, и после 2022 года.

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Внутри перемещенные могут получить субсидию на аренду жилья. Об этом напомнила министр социальной политики Оксана Жолнович и рассказала, как будет начисляться такая помощь.

Субсидией на аренду жилья могут воспользоваться украинцы, ставшие ВПЛ и после 2014, и после 2022 года.

«Субсидия на аренду – это совершенно новый инструмент, построенный по принципу, аналогичному тому, который работает в разных странах мира. В рамках субсидии на аренду мы будем поддерживать семьи ВПЛ, которые арендуют жилье, но стоимость аренды составляет чрезмерное бремя для их семейного бюджета», – отметила она.

Министр добавила, что арендодателям будут компенсировать ставки налога по возникающим у них обязательствам (в рамках социального норматива).

«Ведь именно вопрос налоговых обязательств – это тот вопрос, почему значительная часть арендодателей сегодня не желает заключать официальные договоры. Мы решаем эту проблему для арендодателей», – говорится в сообщении.

Глава Минсоцполитики подчеркнула, что субсидия на аренду – это полностью цифровой инструмент. Подать все документы на назначение субсидии можно онлайн, не выходя из дома, а оформить договор аренды можно даже за границей.

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