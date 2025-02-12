Зеленский заявил, что при покушении на него погибли люди в Офисе Президента

Владимир Зеленский рассказал о покушении на него в начале полномасштабного вторжения.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в начале полномасштабного вторжения РФ в ходе одного из покушений на него погибли «люди из Офиса Президента». Об этом он сообщил в интервью Guardian.

Глава государства вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения Россия предлагала Украине «мирное соглашение», означавшее полное предательство национальных интересов.

В то же время, к нему отправляли «посыльных», в том числе от депутатского корпуса, которые «приходили и говорили, что завтра нас оккупируют, надо бежать», рассказал Президент.

«Были люди, которые хотели убить. Были и выстрелы и так далее. Погибли некоторые люди здесь, внутри нашего Офиса, были другие наши, которые защищали. Была высадка десанта и так далее. Все это происходило. И параллельно с этим были ультиматумы. Они давили», – сказал Зеленский.

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