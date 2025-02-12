В Киеве будут судить женщину, которая обманула пенсионерку более чем на 380 тыс грн по схеме «ваш родственник в беде»

Жертве сообщили, что деньги якобы нужны на операцию для ее дочери в Германии.

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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 34-летней уроженки Ровенской области за мошенничество.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 73-летней пенсионерке позвонили по телефону неизвестные и представившись врачами, сообщили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и требует срочной операции, проводимой только в Германии.

«Поверив в эту историю, пенсионерка отдала пришедшей за деньгами женщине все свои сбережения в гривнах, долларах и евро - более 380 тыс. гривен. Только отдав деньги потерпевшая позвонила по телефону родственникам и поняла, что ее обманули», - отметили в прокуратуре.

При задержании у обвиняемой изъяли 60 тыс. гривен, которые вернули пенсионерке. Остальные деньги женщина, по ее словам, перевела на счет мужчины, который предложил такие заработки.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей.

В прокуратуре добавили, что материалы по сообщникам женщины выделены в отдельное уголовное производство.

Мошеннице грозит наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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