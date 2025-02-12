У Києві судитимуть жінку, яка ошукала пенсіонерку на понад 380 тис грн по схемі «ваш родич у біді»

Жертві повідомили, що гроші ніби то треба на операцію для її доньки у Німеччині.

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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно 34-річної уродженки Рівненської області за шахрайство.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 73-річній пенсіонерці зателефонували невідомі та представившись лікарями, повідомили, що її донька потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та потребує термінової операції, яку проводять лише у Німеччині.

«Повіривши у цю історію, пенсіонерка віддала жінці, яка прийшла за грошима, усі свої заощадження в гривнях, доларах та євро - понад 380 тис. гривень. Лише віддавши гроші потерпіла зателефонувала родичам та зрозуміла, що її ошукали», - зазначили у прокуратурі.

Під час затримання в обвинуваченої вилучили 60 тис. гривень, які повернули пенсіонерці. Решту ж грошей жінка, з її слів, переказала на рахунок чоловіка, який запропонував такі заробітки.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою.

У прокуратурі додали, що матеріали щодо спільників жінки виділено в окреме кримінальне провадження.

Шахрайці загрожує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

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