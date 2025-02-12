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Зеленський заявив, що під час замаху на нього загинули люди в Офісі Президента

12:23, 12 лютого 2025
Володимир Зеленський розповів про замах на нього на початку повномасштабного вторгнення.
Зеленський заявив, що під час замаху на нього загинули люди в Офісі Президента
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ під час одного із замахів на нього загинули «люди з Офісу Президента».  Про це він сказав в інтерв'ю Guardian.

Глава держави згадав, як на початку повномасштабного вторгнення Росія пропонувала Україні «мирну угоду», яку означала повну зраду національних інтересів.

Водночас до нього відправляли «посильних», у тому числі від депутатського корпусу, які «приходили та казали, що завтра нас окупують, треба тікати», розповів президент.

«Були люди, які хотіли вбити. Були і постріли і таке інше. Загинули деякі люди тут, усередині нашого Офісу, були інші наші, котрі захищали. Була висадка десанту тощо. Усе це відбувалося. І паралельно із цим були ультиматуми. Вони тиснули», – сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський

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