У Києві набирає обертів будівництво метро на Виноградар – в роботу запустили ще одну ділянку, фото

Будівельні роботи розпочали на станції «Мостицька».

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У Києві компанія, яка займається будівництвом метро на Виноградар, розпочала роботи на дільниці «Станція «Мостицька» – триває перенесення комунікацій та влаштування залізобетонного поясу котловану.

«Запущено в роботу ще одну дільницю – котлован станції “Мостицька”. Тут триває перенесення комунікацій, влаштування обв’язувального залізобетонного пояса на стіні в ґрунті – це залізобетонні балки, забетоновані зверху стін котловану», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що обв’язувальна балка забезпечуватиме міцність котловану безпечності роботи на дільниці. Невдовзі розпочнеться влаштування стіни в ґрунті, яка була частково зведена попереднім підрядником.

На іншій дільниці – між діючою станцією «Сирець» та майбутньою «Мостицькою» – завершено буріння січних паль оправи 42-метрової демонтажної шахти над тунелем глибокого закладення. Наразі почалося спорудження устя шахти – обв’язувального залізобетонного поясу. Також розпочинається буріння у внутрішньому контурі шахти водознижувальних свердловин – для відкачки води з водонасичених ґрунтів та спостереження.

Крім того, тривають роботи з прокладання двоярусних монолітних тунелів між станціями «Мостицька» та «Проспект Правди». У цих тунелях поїзди метро рухатимуться один над одним, але на станції прибуватимуть традиційно – в одній площині.

На ділянці станція «Проспект Правди» триває стабілізація ґрунтів у котловані за технологією Jet grouting. Паралельно ведуться роботи з влаштування системи кріплення котловану, перенесення інженерних мереж.

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