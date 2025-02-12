Практика судів
  1. В Україні

У Києві набирає обертів будівництво метро на Виноградар – в роботу запустили ще одну ділянку, фото

15:00, 12 лютого 2025
Будівельні роботи розпочали на станції «Мостицька».
У Києві набирає обертів будівництво метро на Виноградар – в роботу запустили ще одну ділянку, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві компанія, яка займається будівництвом метро на Виноградар, розпочала роботи на дільниці «Станція «Мостицька» – триває перенесення комунікацій та влаштування залізобетонного поясу котловану.

«Запущено в роботу ще одну дільницю – котлован станції “Мостицька”. Тут триває перенесення комунікацій, влаштування обв’язувального залізобетонного пояса на стіні в ґрунті – це залізобетонні балки, забетоновані зверху стін котловану», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що обв’язувальна балка забезпечуватиме міцність котловану безпечності роботи на дільниці. Невдовзі розпочнеться влаштування стіни в ґрунті, яка була частково зведена попереднім підрядником.

На іншій дільниці – між діючою станцією «Сирець» та майбутньою «Мостицькою» – завершено буріння січних паль оправи 42-метрової демонтажної шахти над тунелем глибокого закладення. Наразі почалося спорудження устя шахти – обв’язувального залізобетонного поясу. Також розпочинається буріння у внутрішньому контурі шахти водознижувальних свердловин – для відкачки води з водонасичених ґрунтів та спостереження.

Крім того, тривають роботи з прокладання двоярусних монолітних тунелів між станціями «Мостицька» та «Проспект Правди». У цих тунелях поїзди метро рухатимуться один над одним, але на станції прибуватимуть традиційно – в одній площині.

На ділянці станція «Проспект Правди» триває стабілізація ґрунтів у котловані за технологією Jet grouting. Паралельно ведуться роботи з влаштування системи кріплення котловану, перенесення інженерних мереж.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ метро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законодавці визначили, що повторний медогляд мають пройти лише обмежено придатні, яким виповнилося 25 років

ГНЕУ ВР вказало на низку питань, які можуть виникнути при застосуванні законодавчих змін щодо проходження повторного медогляду обмежено придатними.

Народні депутати проголосували за встановлення Національного дня молитви

Ініціаторами виступили народні депутати з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення списання військового майна

Також пропонується удосконалити норми, які передбачають наявність в СБУ військового майна та управління ним.

«Проблема в краватці чи в танцюристі» — у Верховній Раді повідомили, що питань до ефективності антикорупційних органів стає все більше

Анастасія Радіна розповіла, що для антикорупційних структур в Україні створили найкращі умови, але до якості їх роботи все ж є питання.

Верховна Рада віднесла до державної таємниці інформацію, пов’язану з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури

Верховна Рада розширила перелік інформації, яка відноситься до державної таємниці, включивши туди дані про резерви для ліквідації наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури та про здійснення закупівель за закритими закупівлями.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    суддя Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики