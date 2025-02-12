В Киеве набирает обороты строительство метро на Виноградарь – в работу запустили еще один участок, фото

Строительные работы начали на станции «Мостицкая».

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В Киеве компания, которая занимается строительством метро на Виноградарь, начала работы на участке «Станция «Мостицкая» – продолжается перенос коммуникаций и устройство железобетонного пояса котлована.

«Запущен в работу еще один участок – котлован станции "Мостицкая". Здесь идет перенос коммуникаций, устройство обвязочного железобетонного пояса на стене в грунте – это железобетонные балки, забетонированные сверху стен котлована», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обвязочная балка будет обеспечивать прочность котлована в безопасности работы на участке. Вскоре начнется устройство стены в почве, которая была частично возведена предыдущим подрядчиком.

На другом участке – между действующей станцией «Сырец» и будущей «Мостицкой» – завершено бурение секущихся свай оправы 42-метровой демонтажной шахты над тоннелем глубокой закладки. Сейчас началось строительство устья шахты – обвязочного железобетонного пояса. Также начинается бурение во внутреннем контуре шахты водоснижающих скважин для откачки воды из водонасыщенных грунтов и наблюдения.

Кроме того, продолжаются работы по прокладке двухъярусных монолитных тоннелей между станциями «Мостицкая» и «Проспект Правды». В этих туннелях поезда метро будут двигаться друг над другом, но на станции будут прибывать традиционно – в одной плоскости.

На участке станция «Проспект Правды» продолжается стабилизация грунтов в котловане по технологии Jet grouting. Параллельно ведутся работы по устройству системы крепления котлована, переносу инженерных сетей.

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