12 февраля – какой сегодня праздник и главные события

12 февраля в Украине и мире празднуют Международный день брачных агентств.

Фото: redbubble.net

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В среду, 12 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

12 февраля в Украине и мире празднуют День сексуального и репродуктивного здоровья. К инициативам привлекаются медицинские учреждения, общественные организации, психологи, активисты и педагоги.

Также 12 февраля Международный день против использования детей-солдатов. Также известны как «Красный день рук». Он направлен на привлечение внимания к проблеме вербовки детей в вооруженные конфликты и защите прав несовершеннолетних в зонах военных действий. Эта дата выбрана, так как 12 февраля 2002 вступил в силу Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах. Документ запрещает использование лиц в возрасте до 18 лет в войнах. Активисты, политики и неравнодушные люди по всему миру оставляют отпечатки своих красных ладоней на плакатах и стенах как знак протеста против эксплуатации детей в войнах.

А еще 12 февраля Международный день брачных агентств. Этот праздник посвящен работе агентств, помогающих людям найти свою вторую половинку, а также популяризации культуры знакомств и серьезных отношений. Дата была выбрана неслучайно – в канун Дня святого Валентина, когда тема любви становится особенно актуальной. Праздник основали, чтобы признать вклад брачных агентств в создание крепких семей и помощь одиноким людям в поиске партнера.

Какой сегодня церковный праздник

12 февраля в церковном календаре – день памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Он родился в IV веке в городе Мелитина в Малой Армении. Он был известным аскетом и архиепископом Антиохии с 360 до 381 года.

Календарь важных событий за 12 февраля

1502 год — обнародуют указ королевы Кастилии Изабеллы, которым запрещалось исповедовать ислам;

1541 год — Педро де Вальдивия основывает нынешнюю столицу Чили Сантьяго;

1832 год — Эквадор аннексирует Галапагосские острова;

1918 год — в Коростене Малый Совет УНР принимает Владимиров Тризуб как большой и малый герб Украинского государства;

1924 год — мумию Тутанхамона вынимают из гробницы через 15 месяцев после ее открытия;

1931 год — в присутствии папы Пия XI и Гульельмо Маркони начинает вещание Радио Ватикана;

1936 год — в Музее украинского искусства в Киеве открывается первая выставка народного искусства Украины;

1939 год — в автономном Закарпатье проходят первые выборы в Сейма Карпатской Украины;

1946 год — Уинстон Черчилль впервые произносит любимую фразу всех политиков: «No Comments» («Без комментариев»);

1947 год – Dior представляет революционную коллекцию New Look, которая помогла воспроизвести Париж как центр мира моды;

1949 год — в Кито, после общей паники, возникшей из-за трансляции испаноязычной адаптации «Войны миров», толпа сжигает радиостанцию и местную газету;

1960 год — в Киеве вступает в строй первый украинский ядерный реактор;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Латвией;

1992 год — Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка признает независимость Украины;

2002 год — в Гааге начинается суд над Слободаном Милошевичем.

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